Primaria Timișoara a pierdut definitiv procesul cu Gabriela Borcsi și trebuie sa gaseasca un post pentru aceasta. Borcsi e fosta șefa in instituție, care iși pierduse postul in urma unei restructurari. Aceasta, impreuna cu Nicolae Robu și alți șefi din primarie, au fost acuzați anul trecut de DNA Timișoara de abuz in serviciu.