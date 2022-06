Stiri pe aceeasi tema

- Accidentele auto devin tot mai grave si in zonele urbane din tara. In aceasta seara soferul unei masini a pierdut controlul volanului in zona Hasdat, din municipiul Hunedoara, si a intrat cu intr-un copac de pe marginea drumului. Un barbat a murit, in timp ce cealalta persoana din masina a fost ranita,…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a murit astazi dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de opt metri, in satul Campuri Surduc, din judetul Hunedoara. Pompierii militari au intervenit si au recuperat trupul persoanei in etate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, citat de…

- O femeie a murit și alta a fost ranita grav, intr-un accident rutier produs vineri pe DN 66, in apropierea localitații Maceu, județul Hunedoara, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod.

- Percheziții ale polițiștilor timișoreni de la transporturi in Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș și Satu Mare. Oamenii legii au descins, marți și miercuri, in 20 de locații, intr-un dosar deschis pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unei persoane. Vizat ar fi un fost director…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara va realiza, luna aceasta, recensamantul de circulație rutiera. Sunt vizate autostrazile de pe raza judetelor Alba, Arad, Hunedoara si Timis, precum si o parte din drumurile nationale aflate in: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis. Numaratoarea autoturismelor…

- Referitor la controale executate la stațiile de distribuție carburanți, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Prahova a comunicat: · 86 stații distribuție carburanți care funcționeaza in zona de competența din care – 38 au fost verificate independent și 48 in comun cu poliția · 341 deficiențe constatate…

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- Peste 200 de pompieri salvatori din 14 județe, inclusiv Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, intervin in sprijinul echipajelor operative din cele opt județe aflate la granița cu Ucraina, respectiv cu Republica Moldova. Aceștia acționeaza pentru buna gestionare a situației generate de contextul actual.…