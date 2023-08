Compania Wizz Air își mărește flota: a comandat nu mai puțin de 75 de avioane Airbus A321neo Compania aeriana low-cost ungara Wizz Air a comandat 75 de avioane Airbus A321neo, fiind cel mai mare client al sau din Europa pentru acest tip de aparate de zbor, a anuntat miercuri producatorul de avioane, informeaza AFP, citat de Agerpres. Acest contract ferm valoreaza teoretic aproape zece miliarde de dolari, conform ultimului pret de lista al Airbus, care nu a fost actualizat din 2018. Aceasta achizitie va ridica la 434 numarul aeronavelor A321neos, cea mai mare versiune a aeronavei emblematice cu un singur culoar al producatorului, comandate de Wizz Air, a spus Airbus intr-un comunicat. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

