Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu luna iunie a anului viitor, romanii vor putea calatori, din nou, catre Statele Unite ale Americii, cu plecare din capitala, dupa o pauza de peste 20 de ani. Compania aeriana HiSky a pus deja in vanzare biletele pe ruta București – New York, iar primul zbor programat va fi operat vineri,…

- Departamentul Transporturilor din SUA a acordat companiei HiSky Permisul de Operator Strain de Transport Aerian, dupa parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de verificare și autorizare, potrivit protv.ro

- O companie aeriana romaneasca va avea zboruri directe catre Statele Unite ale Americii. Departamentul Transporturilor din SUA a oferit permisul de Operator Strain de Transport Aerian companiei Hisky, iar romanii se pot bucura de calatorii mai scurte, fara escala.

- HiSky a devenit singura companie aeriana din Romania care detine dreptul de a opera zboruri regulate, de pasageri, din Europa, catre orice destinatie din Statele Unite ale Americii, dupa ce Departamentul Transporturilor din SUA a acordat operatorului aerian permisul de Operator Strain de Transport Aerian,…

- Departamentul Transporturilor din SUA a acordat companiei HiSky Permisului de Operator Strain de Transport Aerian, dupa parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de verificare si autorizare, se arata intr-un comunicat al HiSky, remis redactiei. Astfel, incepand cu aceasta data, HiSky devine singura companie…

- Ultimele zboruri directe intre Romania si SUA au avut loc acum 20 de ani. In noiembrie 2003, sub guvernul Adrian Nastase, compania aeriana de stat Tarom a renuntat la aceste rute transoceanice. ”Departamentul Transporturilor din SUA a acordat companiei HiSky Permisului de Operator Strain de Transport…

- Marile companii din domeniul tehnologiei informatiei, care vor sa-si extinda afacerile in Europa de Est, vor gasi in Romania oportunitati excelente, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu la intalnirea pe care avut-o marti cu reprezentantii companiei Google, in cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru, a anunțat ca mai sunt doar doi ani pana cand cetațenii romani vor putea intra pe teritoriul american fara vize. Muraru a explicat ca anunțul oficial de admitere a Romaniei in programul Visa Waiver ar urma sa vina in luna ianuarie…