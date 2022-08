Comisia Europeană rezervă 15 milioane de doze de vaccin anticovid Moderna adaptat omicron Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), autoritatea de reglementare in acest sector, a anuntat la jumatatea lui iunie ca a inceput sa examineze aceasta noua versiune a vaccinului, menita sa tinteasca atat tulpina originala a SARS-CoV-2, cat si varianta omicron – ale carei noi subvariante au antrenat recent o crestere a contaminarilor. Acordul incheiat de CE ramane insa suspendat de unda verde a EMA, ”sub rezerva unei autorizari de punere pe piata (in UE) in termene care sa permita folosirea acestor doze in campanii de vaccinare” anticovid in aceste toamna si iarna, anunta intr-un comunicat Comisia.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar urma sa intre in posesia vaccinului anti-COVID adaptat tulpinilor care circula in prezent in luna octombrie, cand va incepe o noua campanie de vaccinare, a anunțat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. ”Sper sa avem succes cu o noua campanie de vaccinare…

- Acordul preliminar a fost depus la tribunalul federal din Kansas City, Missouri. Este nevoie ca acordul sa fie aprobat de un judecator. Al doilea mare operator de telefonie mobila din SUA a spus ca aprobarea judecatorului ar putea veni pana in decembrie. T-Mobile a negat faptele gresite, inclusiv acuzatiile…

- Compania low-cost Blue Air a primit o amenda de doua milioane de euro din partea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), anunța joi instituția, care precizeaza ca, in decurs de un an, compania a anulat 11.289 de zboruri. Directorul operațional al ANPC, Paul Anghel, a declarat ca…

- Agențiile de sanatate ale Uniunii Europene vor recomanda luni a doua doza rapel a vaccinului anti-COVID pentru toate persoanele de peste 60 de ani, pe fondul unei noi creșteri a numarului de infecții și spitalizari in Europa. „Astazi, ECDC și EMA vor recomanda un rapel suplimentar pentru a-i proteja…

- Agențiile de sanatate ale Uniunii Europene vor recomanda luni a doua doza rapel a vaccinului anti-COVID pentru toate persoanele de peste 60 de ani, pe fondul unei noi creșteri a numarului de infecții și spitalizari in Europa. „Astazi, ECDC și EMA vor recomanda un rapel suplimentar pentru a-i proteja…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat joi cel de-al saselea vaccin anticovid recomandat adultilor in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE). Acesta apartine companiei francezo-austriece in domeniul biotehnologiei Valneva, relateaza AFP.

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat jo, 23 iunie, autorizarea vaccinului antiCOVID dezvoltat de compania farmaceutica franceza Valneva pentru piata europeana, informeaza agenția germana DPA, preluata de Agerpres . „Dupa o evaluare amanuntita, comitetul pentru medicamente de uz uman…

- Compania americana in domeniul biotehnologiei Moderna anunta miercuri rezultate preliminare bune ale versiunii modificate a vaccinului impotriva variantei omicron a SARS-CoV-2 si precizeaza ca un „booster” de 50 de micrograme induce „un raspuns al anticorpilor (...) superior in comparatie cu vaccinul…