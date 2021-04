Tomis Mall te trimite in Egipt

Surprizele continua primavara aceasta la Tomis Mall In perioada 20 aprilie ndash; 9 mai a.c., clientii care fac cumparaturi de minimum 100 de lei pe un singur bon de casa, in oricare dintre magazinele din centrul comercial Tomis Mall, se pot incrie in tragerea la sorti pentru a castiga o vacanta de 5 stele in Egipt pentru doua persoane. Inscrierea… [citeste mai departe]