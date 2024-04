Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European se pregateste sa dea in judecata Comisia Europeana pentru decizia controversata de a debloca fonduri de miliarde de euro pentru Ungaria la sfarsitul anului trecut. Ursula von der Leyen e criticata pentru ca a cedat șantajului lui Viktor Orban, scrie Politico, preluat de News.ro.

- Partidul Popular European (PPE) se reuneste in congres astazi si maine la Bucuresti pentru a marca startul campaniei sale electorale pentru alegerile europene din iunie, in care sondajele de opinie il plaseaza drept prima forta politica, potrivit Agerpres. Atentia se va concentra asupra politicienei…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters. ‘Europa trebuie sa isi intensifice…

- Fermierii din Europa, inclusiv din Romania, au desfașurat acțiuni de protest, solicitand inclusiv scutirea acesta de la normele privind terenurile lasate in parloaga.Astfel, in loc sa pastreze terenurile lasate in parloaga sau sa pastreze elemente neproductive pe 4% din terenul lor arabil, fermierii…

- Mai multe companii europene producatoare de panouri solare au anuntat in ultimele luni planuri de inchidere a fabricilor, invocand presiunea exercitata de o avalansa de importuri si de un surplus al pieselor de panouri solare care s-au adunat in depozitele europene si au determinat scaderea preturilor.…

- Președintele Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, senatorul Claudiu Tarziu, considera ca Pfizer a intentat un proces pentru a forța Romania sa plateasca pentru dozele de vaccin comandate, dar de care țara nu ar avea nevoie. Claudiu Tarziu a criticat guvernul condus de Florin Cițu ca a fost…