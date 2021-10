Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a acordat 2 miliarde EUR Italiei, Spaniei, Luxemburgului și Romaniei ca urmare a modificarii unor programe operaționale. In Romania se vor investi 56 milioane EUR pentru a se oferi sprijin material grupurilor defavorizate, cum ar fi mese calde, asistența acordata copiilor defavorizați sub forma…

- Productia de vin din acest an va fi una deosebit de scazuta in Europa, dupa ce seceta, grindina si bolile au afectat culturile de vita de vie, insa calitatea strugurilor va fi mai buna, sustin organizatiile Copa & Cogeca, care reprezinta vocea unita a agricultorilor si a cooperativelor agricole…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a aprobat o investitie de peste 175 de milioane de euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea unei noi infrastructuri de apa potabila si de ape uzate in judetul Olt.

- Comisia Europeana a cerut Romaniei si altor state membre UE sa comunice modul in care Directiva privind drepturile de autor pe piata unica digitala este transpusa in legislatiile nationale, potrivit news.ro. CE a solicitat Austriei, Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Cehiei, Danemarcei, Estoniei,…