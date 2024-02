Germania alocă 3,53 miliarde de euro pentru a procura hidrogen verde şi derivatele acestuia între 2027 şi 2036 ”Scopul masurii de finantare este de a reuni oferta si cererea, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si preturile”, a spus ministerul intr-un comunicat, adaugand ca banii vor veni din Fondul guvernamental pentru clima si transformare. Germania incearca sa extinda dependenta de hidrogen ca sursa de energie viitoare pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera pentru sectoarele industriale extrem de poluante, care nu pot fi electrificate, cum ar fi otelul si produsele chimice, si pentru a reduce dependenta de combustibilii fosili importati. Berlinul va trebui sa importe pana la 70% din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

