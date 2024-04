Experții argumenteaza impotriva mecanismului CfD planificat de Romania pentru investițiile in energie verde . Romania a decis recent sa utilizeze trei miliarde de euro din Fondul de tranziție energetica pentru a finanța o schema CfD menita sa stimuleze investițiile in capacitați de generare a energiei verzi, Experții nu sunt, insa, unanimi in susținerea unei astfel de politici. Banii ar fi putut fi folosiți mai ințelept, susțin ei. Investitorii au dezvoltat deja un sistem de vanzare in avans a producției lor (Power Purchase Agreements). Astfel de sisteme sunt mai des intalnite in Europa in aceste…