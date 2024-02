Stiri pe aceeasi tema

- Ash Turner, soția portarului Matt Turner (Nottingham Forrest), a povestit ce inseamna sa fii iubita unui fotbalist. Intr-un documentar realizat recent, Ashley a povestit cum un coleg al portarului, chiar campionul mondial Gonzalo Montial, i-a spart nasul in timp ce se incalzea inainte de meci. FOTO.…

- ■ intrecerea a adunat la start 430 de copii de la diverse cluburi din Moldova ■ „Avem incredere ca fiecare copil a plecat de la Roman bucuros de momentele petrecute. A fost cel mai «bogat» festival de minihandbal pe care l-am organizat vreodata“, a declarat Gheorghe Paisa, director executiv DJS Neamț…

- Medicamente, prescrise in insomnie, depresie și anxietate, amestecate cu alcool. Este combinația letala pentru consumatorii de droguri prin care iși distrug viața lor și pe cea a familiilor lor. Un fenomen in combaterea caruia autoritațile par ca alearga pe contrasens. Teoretic, sunt medicamente…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a primit in Ajun de Craciun cete de colindatori. Ex-președintele a publicat un filmuleț pe rețele cu un grup de copii, care au colindat la el acasa: „Frumos obicei la noi, la moldoveni”, a scris acesta.

- Cu fiecare anotimp vine și un nou obicei, iar in perioada sarbatorilor de iarna, cel mai frumos dintre toate este colindul. Aceasta tradiție romaneasca, care dateaza de secole, ne aduce bucurie și lumina in suflete și ne amintește de semnificația Craciunului. In acest articol, vom explora istoria și…

- Playtech Știri are o noua provocare pentru tine! Cu ajutorul iluziei optice de astazi, poți sa iți testezi abilitațile cognitive. Ai cea mai agera privire, daca poți sa gasești caprioara dintre puii de caini. Cum iți stimuleaza iluziile optice creierul Iluziile optice reprezinta una dintre cele mai…

- In ultimii ani, tot mai mulți conaționali aleg se plece din țara, pentru a se bucura de peisaje de iarna, fara sa iși dea seama ca exista un loc unic in Romania, desprins parca din povești, unde turiștii sunt intampinați, printre altele, cu saniuțe trase de caini. Cei care ajung aici sunt fascinați…