Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble și-a uimit fanii cu noua destinație de vacanța pe care a ales-o! Artista nu s-a uitat la bani și a scos din buzunar oricat pentru a se bucura de un mic colț de rai. Prețul pentru o noapte este de aproximativ 3.000 euro, dar este un loc intr-adevar spectaculos. Iata unde se afla!

- Unde ar trebui sa pleci in vacanța vara aceasta, in funcție de zodie. Astrologia iți poate dezvalui multe lucruri despre modul in care iți place sa te relaxezi.Astrologia ne spune multe despre personalitatea fiecarui semn zodiacal, inclusiv despre modul in care ne place sa ne relaxam. Iata care este…

- Aeroportul din Araxos (de langa Patras, vestul Greciei n.trad.) va inregistra o creștere cu 15% a sosirilor de turiști din Romania in acest an, conform tuturor estimarilor tur-operatorilor care lucreaza cu aceasta piața turistica. Potrivit acestor estimari, anul acesta romanii care sunt așteptați sa…

- Un studiu realizat recent de agenția de turism Florida Panhandle din SUA arata care este plaja cu cea mai curata apa din lume, destinația fiind printre preferatele romanilor cand vine vorba de vacanța de vara.In fiecare an, in sezonul estival, romanii prefera sa-și petreaca vacanța in alte țari, raportul…

- Adina Buzatu și-a dorit ca in 2024 sa calatoreasca mai mult nu doar pentru proiectele de pe plan profesional, ci și pentru a se relaxa. Stilista a reușit sa viziteze mai multe locuri, dar de departe, pe lista preferințelor se afla Cuba, unde și-ar mai dori sa revina.

- Un loc de vis pe care romanii pasionati de frumusetea naturii il cauta in fiecare an este Poiana Narciselor. Zona este ferita, astfel ca „salbaticia” este prezervata, in general, desi mai sunt romani care rup florile. Poiana Narciselor se afla in localitatea Corund, judetul Harghita, pe dealul Calonda.…

- Presedintele PNL Giurgiu, Dan Motreanu, anunta, luni seara, ca va fi lansata icitatia pentru studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Bucuresti-Giurgiu, investitie de 300 de milioane de euro. Pentru turiștii din Romania, care prefera sa merga in Bulgaria, acest nou Drum Expres va asigura o conexiune…

- Turistii romani au ales sa isi rezerve online vacanta de Paste, cheltuind aproximativ 2.300 euro de persoana/pachet pentru o destinatie exotica, iar in cazul destinatiilor din Europa, media de pret este in jurul valorii de 1.000 euro de persoana/pachet, arata agentia de turism Eturia.