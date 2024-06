Stiri pe aceeasi tema

- NATO ia in calcule punerea armelor nucleare in stare de prealerta, decizie privita la Moscova ca o escaladare și un nou pas spre razboi. Intr-un interviu pentru „Adevarul”, generalul (r) Alexandru Grumaz, primul ofițer roman cu studii la Harvard, are o cu totul alta explicație.

- Are UE puterea sa redevina un pol de putere dupa europarlamentarele din 9 iunie sau e sortita declinului și va deveni o jucarie intre SUA și China. Profesor de științe politice la universitatea din Houston, Alin Fumurescu explica, intr-un interviu pentru „Adevarul”, incotro ne indreptam.

- 964 : Papa Ioan al XII-lea este asasinat. Daca e sa plecam urechea la clevetelile istoriei, ar fi fost ucis de soțul unei amante. Cum o fi fost nu avem de unde ști. Poate sunt vorbe-n vant. Sau poate papa n-o fi fost ușa de biserica. 1804 : Președintele american Thomas Jefferson comanda o expediție…

- Natalia Barbu, basarabeanca de la Eurovision 2024, este maritata cu un milionar roman și locuiește la București. In ciuda criticilor aduse relației lor din privina varstei (frumoasa solista moldoveanca are 45 de ani, iar Nicolae ”Tony” Sota implinește 71 de ani), cei doi sunt casatoriți de mai bine…

- Consiliul Județean Constanța (CJC) a recunoscut, intr-un raspuns pentru Info Sud-Est, ca evenimentul partidului extremist AUR organizat la Biblioteca Județeana ”Ioan N. Roman” in 20 aprilie a fost aprobat direct de instituția condusa de președintele Mihail Lupu. Raspunsul vine dupa ce, inițial, CJC…

- Recent, Suceava a fost „dusa in spațiu", in cadrul evenimentului "De pe Pamant spre Luna și Marte", organizat de Rotary Club Suceava Cetate, in parteneriat cu Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava.Invitatul special al acestui eveniment a fost singurul ...

