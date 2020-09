Combatanţi din Siria şi Libia, în conflictul din Nagorno-Karabah (Moscova) Luptatori din Siria si Libia au fost desfasurati in zona de conflict din Nagorno-Karabah, o regiune separatista din Azerbaidjan unde au loc violente de patru zile, a denuntat miercuri diplomatia rusa, relateaza AFP.



''Luptatori din grupuri armate ilegale, in special din Siria si Libia, sunt pe cale sa fie desfasurati in zona de conflict din Nagorno-Karabah pentru a participa la lupte'', a afirmat sursa citata, declarandu-se ''profund preocupata de procese susceptibile sa provoace o escaladare a tensiunilor in conflict'' si in intreaga regiune.

