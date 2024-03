Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a anuntat joi, in discursul sau anual catre natiune, ca Rusia va face tot posibilul pentru a incheia razboiul din Ucraina si a eradica nazismul din tara vecina, transmite Agenția EFE, preluata de Agerpres. „Nu Rusia a fost cea care a inceput razboiul in…

- Un tribunal rus a marit pedeapsa pentru politologul Boris Kagarlizky pentru ca a criticat ofensiva militara rusa in Ucraina. Kagarlizky va trebui acum sa mearga intr-o colonie penala timp de cinci ani, au informat agențiile de presa ruse, citand un judecator de la curtea de apel din regiunea Moscova.…

- Rachete rusești au lovit cele mai mari doua orașe din Ucraina, omorand 18 persoane, ranind peste 130 și deteriorand locuințe și infrastructura, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Razboiul purtat de Moscova se apropie de al treilea an. Orașul Harkiv, situat in estul țarii, a suferit trei valuri…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca razboiul cu Ucraina s-ar fi putut incheia acum un an și jumatate, dar nu s-a intimplat pentru ca Kievul a renunțat la acordurile cu Moscova sub presiunea Londrei. Șeful statului rus a facut aceste declarații in cadrul unei intilniri cu șefii municipalitaților…

- Instantele din Rusia au condamnat la inchisoare peste 200 de luptatori ucraineni de cand Moscova si-a inceput operatiunea militara in Ucraina, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de stiri de stat RIA, publicat duminica, potrivit Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin a calificat „totalmente absurde” afirmațiile președintelui Joe Biden potrivit carora Rusia ar putea ataca o țara membra a NATO in cazul in care va caștiga razboiul din Ucraina. Razboiul din Ucraina, se știe, a declanșat criza cea mai profunda in relațiile dintre Moscova…

- Vladimir Putin a intrat deja in campanie electorala. Cu un pahar de șampanie in mana, președintele Rusiei a ținut, duminica, un prim discurs, la Kremlin, in care a vorbit despre ura Occidentului fața de Moscova și razboiul din Ucraina. „Stiu ca nu avem de toate, dar ei raman fara muniție”,a spus Putin,…