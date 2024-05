Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma in mesajul transmis de Ziua Tineretului ca guvernantii vor avea confirmarea ca au actionat in directia cea buna daca tinerii nostri isi vor creiona aspiratiile pentru viitorul lor in Romania. Cu ocazia Zilei Naționale a Tineretului, premierul Romaniei, Marcel Ciolacu,…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma in mesajul transmis joi, de Ziua Tineretului, ca guvernantii vor avea confirmarea ca au actionat in directia cea buna daca tinerii nostri isi vor creiona aspiratiile pentru viitorul lor in Romania, iar cei care si-au ales deja un drum in afara granitelor tarii isi vor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca in urmatoarea saptamana va avea o intalnire cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș și cu alți membri ai cabinetului, pentru a discuta despre o masura importanta: plata pensiilor inainte de sarbatorile de Paște.

- Premierul Marcel Ciolacu: Spre țara, alaturi de tinerii pe care furtuna teribila i-a blocat zilele trecute pe aeroportul din Dubai. Zambetele lor mi-au dat energie cat toate cafelele baute in ultimele zile… Articolul Imagini din avionul ce ii aduce acasa pe Marcel Ciolacu și tinerii pe care furtuna…

- „Spre țara, alaturi de tinerii pe care furtuna teribila i-a blocat zilele trecute pe aeroportul din Dubai. Zambetele lor mi-au dat energie cat toate cafelele baute in ultimele zile…”, a scris Marcel Ciolacu in postarea sa, subliniind emoția și bucuria de a putea ajuta acești tineri sa se reintoarca…

- Cu doar cateva zile inainte de vizita cancelarului german, Olaf Scholz, in China, Guvernul Germaniei critica dur platforma chineza Temu pentru practici și stimulente manipulatoare. Guvernul federal indeamna la acțiuni consecvente impotriva platformei chineze Temu din cauza acuzațiilor de practici manipulatoare…

- Șoferul unei dube care a fost surprins vorbind la telefon la volan, pe autostrada, a scapat doar cu avertisment, dar polițistul care l-a oprit, in Timiș, i-a transmis un mesaj soției acestuia.Agentul Valer Kovacs, de la brigada rutiera de pe autostrada, a postat pe contul de Facebook unde are 188.000…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, despre greva postasilor, ca in cazul in care, doamne fereste, nu ajung pensiile la destinatie din cauza unei greve la Posta Romana, crede ca directorul instituției va pleca. Șeful Executivului a precizat ca a avut o discutie pe aceasta tema si le-a transmis si ministrului…