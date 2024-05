În 1999 o înfrunta pe Juventus, acum rămâne fără finanțator Anton Mazarianu, finanțatorul clubului Ceahlaul Piatra Neamț, vrea sa se retraga și a luat deja decizia sa nu mai bage bani la club. El e nemulțumit de colaborarea cu autoritațile locale. Ceahlaul, promovata vara trecuta in Liga 2, a ratat accederea in play-off și joaca in Grupa A a play-out-ului, unde dupa cinci etape și patru meciuri disputate ocupa locul 2, cu 34 de puncte, trei mai puțin decat liderul CSM Reșița. Autoritațile au contribuit cu circa 300. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

