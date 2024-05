Mii de dolari, achitați de șase bărbați ucraineni pentru a ajunge în R. Moldova Intr-un caz de trecere ilegala a frontierei de stat, polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale EST au surprins șase barbați ucraineni care in mod fraudulos au ajuns in R. Moldova. Din spusele acestora, ar fi fost ajutați in comiterea ilegalitații de catre un grup de persoane, contra sumei de 4 000 de dolari per migrant. In data de 1 mai 2024, in timpul unei misiuni de servic Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

