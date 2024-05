Și-a găsit casa goală când a venit de la muncă din străinătate Și-a gasit casa goala. Un barbat din comuna Turburea din județul Gorj și-a gasit casa goala cand s-a intors de la munca din Germania. Din casa acestuia au disparut frigiderul, aragazul, o butelie pentru aragaz, mai multe obiecte de mobilier și scule electrice. Omul a sunat la poliție. „Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizați prin apelul 112 de un barbat de 45 de ani, din comuna Turburea, cu privire la faptul ca i-au fost sustrase bunuri din locuința. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit faptul ca, in urma cu o zi, cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

