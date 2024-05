Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 32 de ani din Unirea cercetat de polițiști dupa ce a condus o mașina. Ce au descoperit oamenii legii Barbat de 32 de ani din Unirea cercetat de polițiști dupa ce a condus o mașina. Ce au descoperit oamenii legii Un barbat de 32 de ani, din Unirea, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea…

- Polițiștii au stopat aseara, in jurul orei 20:00, in apropierea satului Negurenii Vechi din raionul Ungheni, șoferul unui automobil, care se deplasa haotic. In timpul documentarii, de la barbatul de 28 de ani se simțea un miros puternic de alcool. Acesta a fost supus testarii alcoolscopice, rezultatul…

- Oamenii legii au descoperit, in data de 20 martie, intre localitațile salajene Almașu și Fildu de Jos, un autoturism condus de un clujean de 42 de ani. In urma controlului, polițiștii au descoperit pe bancheta din spate a mașinii doua arme de vanatoare și un dispozitiv de ochire pe timp de noapte, a…

- Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Ocna Șugatag au fost solicitați miercuri dupa-amiaza, prin SNUAU 112, sa intervina la o agresiune soldata cu ranirea unei persoane, in localitatea Budești. La fața locului a fost identificata persoana vatamata, un barbat, de 73 de ani, care prezenta leziuni. Totodata,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției regionale SUD alaturi de patrupedul de serviciu NERO au deconspirat intenția unui șofer care, a incercat sa scoata fraudulos din țara o cantitate de 230 pachete de țigari. Cazul a fost inregistrat in punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, direcția…

- Un barbat care proiecta artificii, intr-un sens giratoriu din Baia Mare, a fost oprit de jandarmi. El a facut acest gest pentru a-i face sotiei sale o surpriza, de ziua ei, aceasta privind totul din balcon. ”Duminica, putin dupa miezul noptii, un barbat in varsta de 43 de ani din Baia Mare a dorit…

- ”Duminica, putin dupa miezul noptii, un barbat in varsta de 43 de ani din Baia Mare a dorit sa-i faca o surpriza mai putin obisnuita sotiei sale de ziua ei. S-a pozitionat intr-un sens giratoriu apropiat de zona in care locuieste, si-a chemat cativa prieteni care sa il sustina, dupa care a inceput…

- La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 05.10, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 18 ani, care a condus un autoturism, pe strada Ion Creanga, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…