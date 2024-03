Ora de vara 2024. In fiecare an, la finalul lunii martie, romanii trec de la ora de iarna, la cea de vara. Este momentul in care zilele vor deveni mai lungi, iar nopțile mai scurte. Trecerea de la ora de iarna la ora de vara se realizeaza in fiecare an in ultima noapte de sambata spre duminica din martie. Astfel, in 2024, schimbarea orei se va face sambata 30 martie, spre duminica, 31 martie. Este noaptea in caer romanii vor dormi mai puțin cu o ora. Ceasurile vor fi date inainte cu o ora, iar ora 03:00 ca deveni ora 04:00. Ora de vara 2024. Ce reprezinta și de ce a fost introdus acest sistem…