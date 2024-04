Stiri pe aceeasi tema

- Preturile gazelor naturale au scazut puternic, in timp ce lumea se confrunta cu o oferta excesiva dupa o iarna mai calda decat erau asteptarile, conform News.ro. Recenta perioada de glorie a gazelor naturale lichefiate a crescut preturile si profiturile, stimuland un val de investitii in sector.…

- Europa a incheiat iarna cu un nivel record de gaze naturale in depozite, regiunea fiind intr-o pozitie mult mai buna decat cea anticipata, scrie FT, citat de Ziarul Financiar. Nivelul gazului din depozite la finalul lunii martie in Uniunea Europeana, perioada considerata sfarsitul iernii in industrie,…

- Deși Marea Caspica deține titlul de cea mai vasta intindere de apa interioara de pe glob, particularitațile sale unice au starnit dezbateri asupra clasificarii corecte ca mare sau ca un lac uriaș. Aceasta distincție, care ar putea parea la prima vedere lipsita de importanța, are de fapt consecințe geopolitice…

- Ministrii Energiei din UE au convenit luni prelungirea, pana in martie 2025, a masurilor de reducere in mod voluntar a consumului de gaze, potrivit unui comunicat trimis presei. Tarile blocului comunitar au stabilit in 2022 un obiectiv voluntar care prevede reducerea consumului lor de gaze cu cel putin…

- In unul dintre cele mai indepartate puncte de pe glob – Pont Nemo –, in Pacificul de Sud, se afla cimitirul deșurilor spațiale. Raposații care ”odihnesc” aici sunt resturi de sateliți, trepte de rachete, nave spațiale. Punctul Nemo (”The Oceanic Point of Inaccessibility”), numit dupa romanul lui Jules…

- Rusia este pregatita sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale, in condițiile in care acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024, a declarat sambata vicepremierul rus Alexander Novak, citat de mai multe agenții de presa.In cadrul acordului pe…

- Compania a redus preturile la masinile sale vandute in Germania, Franta, Norvegia si Tarile de Jos, potrivit datelor afisate pe site-urile web ale companiei din aceste tari. In Germania, modelul Model Y cu tractiune spate se vinde acum cu 42.990 de euro (46.760,65 USD), marcand o reducere de aproximativ…

- Cu cat presedintele rus Vladimir Putin are mai mult succes in razboiul sau de agresiune impotriva Ucrainei, cu atat creste probabilitatea ca si China sa decida sa recurga la forta pentru a-si atinge obiectivele, a declarat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei dezbateri…