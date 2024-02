Punctul Nemo din Pacific, cimitirul deșeurilor spațiale In unul dintre cele mai indepartate puncte de pe glob – Pont Nemo –, in Pacificul de Sud, se afla cimitirul deșurilor spațiale. Raposații care ”odihnesc” aici sunt resturi de sateliți, trepte de rachete, nave spațiale. Punctul Nemo (”The Oceanic Point of Inaccessibility”), numit dupa romanul lui Jules Verne ”20.000 de leghe sub mari”, este o zona izolata din Pacificul de Sud, departe de rutele maritime. Aici se aduna, ca intr-un cimitir, deșeurile spațiale de la sute de sateliți, trepte de rachete și nave spațiale decomisionate, printre care prima stație spațiala Salyut-1 (URSS) și prima stație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

