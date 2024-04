Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda organizeaza admiterea la clasa a V-a, pentru anul școlar 2024-2025, 26 de locuri (1 clasa) cu studiul intensiv al limbii engleze (limba moderna I) și limba germana (limba moderna II). Inscrierea candidaților: 20-24 mai 2024 – la secretariatul colegiului, zilnic…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizeaza, in saptamana 15-18 aprilie 2024, in colaborare cu cu unitațile de invațamant preuniversitar și autoritațile publice locale din municipiile județului Cluj, Targuri ale ofertelor educaționale, in vederea promovarii ofertei educaționale pentru anul școlar…

- O eleva de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Turda a obținut premiul III la faza județeana a Olimpiadei de limba germana moderna, categoria B1. „Invatarea unei limbi straine si a culturii aferente acesteia este unul din cele mai folositoare lucruri in extinderea empatiei, a simpatiei imaginative…

- Saptamana trecuta, la Targu Mureș s-a derulat ediția a LXXIV-a a Olimpiadei Naționale de Matematica pentru clasele liceale. Au luat parte sute de elevi din intreaga țara, alaturi de care regasim maramureșeni bine cotați la edițiile anterioare. Singurul care a reușit, și la acest concurs, sa obțina punctaj…

- O noua performanța pentru CNMV Turda. Un loc III la etapa județeana a olimpiadei de Geografie. Acesta a fost obținut de elevul Mari Cristian din clasa a X A, coordonat de profesoara Gabriela Iosof. „Felicitari pentru elevul nostru de excepție, Mari Cristian din clasa a X-a A pentru obținerea Premiului…

- ???? Anunțam cu entuziasm inceperea proiectului nostru EcoBreath in școala, de monitorizare a calitații aerului in salile de clasa, realizat in parteneriat cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Turda. ????️ Asociația

- Ziua de 14 februarie a fost marcata și de catre elevii de la școlile turdene. Ziua Indragostiților a fost prilej de declarații și cadouri, unele chiar cu valoare simbolica. In acest context, elevii de la CNMV Turda au realizat felicitari și scrisori de dragoste pe care le-au pecetluit cu inimioare și…

- Ziua de 24 ianuarie reprezinta un important reper in istoria romanilor. Aceasta marcheaza atat Mica Unire, cat și inființarea, la București, a primului Parlament unic al Romaniei, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Unirea Principatelor Romane, cunoscuta ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1…