- Colegiul Național ”Mihai Viteazul” din Turda a avut o promovabilitate de 100%, atat la examenele de Evaluare Naționala (clasa a VIII-a), cat și la examenul de Bacalaureat (clasa a XII-a). ”Rezultatele finale la examenele naționale: ???? EVALUARE NAȚIONALA – promovabilitate 100%, media: 8,70 ???? BACALAUREAT…

- Peste 100 de medii foarte bune au fost obținute de elevii de la CNMV Turda la sesiunea de vara a bacalaureatului din acest an. Cea mai mare medie ii aparține Mariei Rusu, respectiv 9,80 iar aprecierile reprezentanților unitații de invațamant nu s-au lasat așteptate: „Avem bucuria de a o felicita pe…

- Niciun elev din municipiul Dej nu a reușit sa obțina media 10 la BAC 2024. De altfel, in județul Cluj sunt doar doua medii de 10. In municipiul Dej, cea mai mare medie s-a inregistrat la Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” – 9,91 (9,75 la limba și literatura romana, 10 la istorie, 10 la logica), aceasta…

- Rezultate BACALAUREAT 2024 in ALBA: o singura medie de 10. Unde au fost cele mai bune rezultate din județ BACALAUREAT 2024 – rezultate in Alba: Ministerul Educației a publicat luni, 8 iulie, rezultatele la examen pentru candidații din Alba și din țara. In județul Alba, este o medie de 10. A fost obținuta…

- * Cele mai mici note, printre care nota 1 la Matematica, obținute de un elev din Albești-Paleologu N.Dumitrescu Absolvenții de clasa a VIII-a au scapat de emoția aflarii rezultatelor la examenele de la Evaluarea Naționala 2024, Ministerul Educației facandu-le publice, astazi, la pranz. Pentru al cincilea…

- Ministerul Educației a dat publicitații rezultatele la Evaluarea Naționala 2024. De menționat ca acestea sunt rezultatele dinainte de contestații, astfel incat rezultatele mai pot suferi modificari. Rezultatele școlilor din Turda: Colegiul Național „Mihai Viteazu” – 20 candidați (nicio medie sub 5),…

- Sesiunea de vara a examenului de Bacalaureat va debuta luni, 17 iunie 2024, cu prima proba de evaluare a competențelor (proba orala la Limba și literatura romana). Din Turda și Campia Turzii sunt inscriși la examenul de Bacalaureat 485 de elevi, de la 7 unitați liceale. La nivelul județului Cluj sunt…

- Alegerea carierei este o decizie importanta și poate avea un impact semnificativ asupra unei persoane. Colegiul Tehnic INFOEL in parteneriat cu Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a lansat invitația de a participa la Concursul interjudețean de orientare in cariera „CE VOI DEVENI ? CUM VOI…