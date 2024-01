Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director SRI Eduard Hellvig acuza un lider AUR ca folosește temele politicienilor de extrema dreapta din Ungaria și care „ii convin cel mai mult lui Vladimir Putin”. Senatorul AUR Claudiu Tarziu a afirmat, de Ziua Unirii la Iași, ca Romania Transcarpatia trebuie „reintregita” cu Basarabia, Bucovina…

- Premierul slovac Robert Fico a declarat marți ca ”nu exista niciun razboi la Kiev”, descriind viața din capitala Ucrainei ca fiind ”absolut normala”. ”Chiar credeți ca este razboi la Kiev? Sper ca nu vorbiți serios… viața acolo este absolut normala”, a declarat Fico la o conferința de presa cand a fost…

- Polițistul anticorupție Catalin Țibulca a fost prins in timp ce lua mita patru miei și 20 de litri de vin de la un dezvoltator imobiliar. Fiul acestuia este cunoscutul prezentator radio Radu Țibulca. Catalin Țibulca a fost trimis in judecata, in luna decembrie a anului trecut, potrivit 7iasi.ro. In…

- Andrei Baciu a declarat, luni, dupa ce a iesit de la audierile de la sediul DNA, ca a raspuns la toate intrebarile care i-au fost adresate si are „constiinta absolut linistita” referitor la toate lucrurile pe care le-a facut in Romania. „Am dat o declaratie. Am raspuns la absolut toate intrebarile…

- Mihai Tudose a susținut ca nu e interesat de postul de ambasador in SUA. ”N-as putea spune ca diplomatia ma caracterizeaza. Am fitilul scurt si nu suport ipocrizia”. Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat intru-un interviu la Prima News ca nu e interesat de postul de ambasador al Romaniei in…

- Dupa ce a scapat de sancțiuni disciplinare dupa scandalul cu poliția in trafic, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Daniel Horodniceanu, este vizat de o ancheta penala. Judecatori ai Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis inceperea urmarii penale, intr-un dosar in care…

- Fostul șef al DIICOT și actual vicepreședinte al CSM, procurorul Daniel Horodniceanu, a fost iertat de colegii sai care au respins raportul Inspecției judiciare. Inspectorii l-au cercetat disciplinar pe Horodniceanu, dupa scandalul pe care l-a facut in trafic cu polițiștii din Iași, dar Secția de procurori…