Stiri pe aceeasi tema

- USR acuza Ministerul de Finanțe, condus de Marcel Boloș (PNL) ca introduce o noua taxa din 2024: o taxa pe pensiile romanilor care se intorc in țara din diaspora, potrivit unui comunicat de presa. USR susține ca taxa a fost introdusa printr-un amendament la ordonanța trenuleț care se discuta luni in…

- Senatorul american Chris Coons și cancelarul german Olaf Scholz s-au intalnit joi la Washington DC. Asemanarea dintre cei doi este izbitoare. Amuzați, și-au facut un selfie impreuna și l-au postat online. „Wer ist wer?”, a glumit senatorul Coons – in germana pentru ”cine este cine”. Scholz, liderul…

- Un actor a fost impușcat cu o arma tip airsoft, pe scena Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, și a ajuns la Spitalul de Urgența, dar este in afara pericolului. Tanarul actor a fost impușcat de un coleg de scena in timpul repetițiilor pentru piesa „Iubesc, iubesc, te iubesc” cu o arma de tip airsoft.…

- Președintele american Joe Biden s-a referit miercuri de doua ori la fostul cancelar german Helmut Kohl in loc de fostul cancelar Angela Merkel, in timp ce a povestit despre o conversație din 2021, in timpul unor eveniment de campanie, potrivit NBC. A fost a doua oara in patru zile cand Biden a amintit…

- Serviciul de securitate al Georgiei a anunțat, luni, ca a interceptat o incarcatura clandestina de explozibili cu destinatia Voronej, oras rusesc, care plecase din portul ucrainean Odesa si ar fi traversat inclusiv teritoriul Romaniei, ascunsa sub paravanul unui transport de baterii. Agentia de securitate…

- Nicolae Ciuca și Lucian Bode vor intra in istoria PNL drept singurii lideri ai formațiunii care au luat decizii imposibil de respectat. Cei doi au semnat, pe 31 ianuarie, in calitate de președinte, respectiv, de secretar general al formațiunii, documentul prin care unor vectori locali importanți li…

- Dacian Cioloș afirma ca Victor Ponta este principalul vinovat pentru situația de la Roșia Montana. „Hai, Victor Ponta, fii curajos, asuma-ți raspunderea. Și explica-i și lui Marcel adevarul”, cere fostul premier. ”Cand nu fura pentru ei, pesediștii fura pentru alții. Așa se traduce situația de la Roșia…

- Biroul Politic National al PNL a votat, miercuri, un acord privind organizarea a doua zile de vot pentru cetatenii romani din diaspora. Conducerea PNL a votat in unanimitate pentru doua zile de vot pentru cetatenii romani din diaspora, la alegerile europarlamentare. In ce privește comasarea alegerilor…