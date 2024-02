Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un amplu material de analiza, cotidianul britanic de business „Financial Times” radiografiaza acțiunile premierului maghiar Viktor Orban și trece in revista posibile scenarii privind viitorul politic al acestuia. Viktor Orban a fost intrebat la sfarșitul anului trecut la televiziunea ungara daca…

- The European Union will take the next step this week in its effort to recreate itself into a global power that can leverage its massive single market to rebuff coercive actions from the likes of Beijing, Moscow and even Washington, according to Bloomberg. The EU’s executive arm will unveil a proposal…

- Prim-ministrul nu a reușit sa-i convinga pe liderii SANITAS sa renunțe la proteste, care au declarat, dupa negocierile de la Guvern, ca vor continua protestele pana cand revendicarile le sunt aprobate. Practic, sindicaliștii au anunțat ca nu vor renunta la calendarul de proteste anuntat pana cand principala…

- Șeful agenției israeliene de spionaj Mossad s-a intalnit in Europa cu prim-ministrul Qatarului, vineri seara tarziu, potrivit unei surse citate de Reuters. Tema discuției a fost un posibil nou armistițiu in Gaza și un acord privind prizonierii și ostaticii. Israelul a bombardat sambata ținte din Gaza,…

- Ukraine‘s President Volodymyr Zelenskyy arrived in Oslo to meet some of this strongest supporters, having left Washington without a clear commitment to $61 billion in aid, according to Bloomberg. The meeting with Nordic leaders is intended to prepare for a European Union summit starting Thursday where…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Externe o discuție cu președintele Klaus Iohannis, pentru rechemarea in țara a ambasadorului din Statele Unite, Andrei Muraru. Muraru, fost consilier al lui Iohannis, a declarat, in timpul vizitei lui Ciolacu in SUA, ca a fost exclus de la intalnirile…

- Estonian Prime Minister Kaja Kallas said late on Tuesday at the Politico Defense Summit that she would like to be considered for the job of NATO secretary general once Jens Stoltenberg steps down, Politico reports. Kallas’ response and her visit to Washington comes as worries grow in Europe, especially…

- Senatorul USR Silvia Dinica a depus o initiativa legislativa prin care se limiteaza numarul de ore pe care studentii il pot petrece zilnic la facultate, in conditiile in care s-au primit reclamatii ca programul de cursuri intr-o zi la unele facultati ajunge chiar si la 12 ore, informeaza un comunicat…