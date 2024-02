FT: Cum se va termina jocul pentru Viktor Orban, „principalul perturbator al Europei”?

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 27 de țari membre s-au ințeles in privința ajutorului multianual de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, a anunțat Charles Michel, președintele Consiliului European. Asta inseamna ca premierul ungar Viktor Orban a renunțat la impunerea unui veto, dupa blocarea deciziei inițiale din decembrie.…

- Uniunea Europeana va sabota economia Ungariei daca Budapesta va bloca un nou ajutor pentru Ucraina la summitul din aceasta saptamana, conform unui plan confidențial elaborat de Bruxelles, citat de publicația Financial Times (FT). Acest pas reprezinta o escaladare semnificativa a luptei dintre UE și…

- The European Union will take the next step this week in its effort to recreate itself into a global power that can leverage its massive single market to rebuff coercive actions from the likes of Beijing, Moscow and even Washington, according to Bloomberg. The EU’s executive arm will unveil a proposal…

- Uniunea Europeana a indemnat statele membre sa impuna ”consecințe” asupra Israelului daca premierul ministru Benjamin Netanyahu continua sa se opuna la crearea unui stat palestinian, potrivit unui document citat de Financial Times (FT). Bruxelles-ul incearca sa intensifice presiunea asupra Israelului…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca a avut o intalnire pe tema aderarii la Schengen cu președinta Comisiei Europene, premierul bulgar, canceraul austriac, dar și cu „șerpașii noștri”. Potrivit Dicționarului Explicativ al limbii romane, „șerpașul”…

- Ukraine‘s President Volodymyr Zelenskyy arrived in Oslo to meet some of this strongest supporters, having left Washington without a clear commitment to $61 billion in aid, according to Bloomberg. The meeting with Nordic leaders is intended to prepare for a European Union summit starting Thursday where…

- United Nations Secretary-General Antonio Guterres said on Sunday he will not give up appealing for a humanitarian ceasefire in Gaza, adding that the war undermined the credibility and authority of the Security Council, according to Reuters. Gueterres was speaking at the Doha Forum conference as Washington…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat ca vrea introducerea unei noi agenții de stat, care sa detecteze și sa sancționeze influențele straine din Ungaria. Ideea unei „agenții de protecție a suveranitații” se bucura deja de sprijin bugetar și instituțional amplu și ar putea deveni un jucator-cheie…