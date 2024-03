Stiri pe aceeasi tema

- Decizie neasteptata in dosarul Rosia Montana . Romania nu trebuie sa plateasca despagubirile de peste 6 miliarde de dolari companiei canadiene. Guvernul a anuntat aseara ca tara noastra a castigat procesul , iar reclamantii sunt obligati acum sa plateasca Romaniei cheltuielile de judecata aferente…

- Compania Gabriel Resources a reacționat dupa ce Tribunalul Internațional de la Washington a anunțat victoria Romaniei in procesul Roșia Montana și spune ca este in profunda contradicție cu decizia luata de doi dintre cei trei arbitri care s-au pronunțat, adaugand ca ia in calcul varianta de a contesta…

- Victoria surprinzatoare obținuta de statul roman la Curtea de Arbitraj de la Washington, unde Gabriel Resources cerea despagubiri de 6,7 miliarde de dolari pentru ca nu a fost lasata sa exploateze aurul de la Roșia Montana, a determinat mai mulți politicieni sa transmita mesaje in noapte de vineri spre…

- Guvernul a stabilit, joi, prin Ordonanța de urgența crearea unei echipe de 15 juriști din Ministerul de Finanțe și din Secretariatul General al Guvernului, care sa gestioneze toate informatiile pe care le pot avea alte ministere sau entitați cu privire la litigiile in desfașurare sau in viitor ale statului…

- La Tribunalul de Arbitraj de la Washington, Romania are mai multe procese. Unul dintre ele este in momentul de fața in stadiul de pronunțare, iar temerile sunt ca țara noastra va pierde. Subiectul a fost dezbatut in aceasta seara la Antena 3 CNN, in emisi

- The European Union will take the next step this week in its effort to recreate itself into a global power that can leverage its massive single market to rebuff coercive actions from the likes of Beijing, Moscow and even Washington, according to Bloomberg. The EU’s executive arm will unveil a proposal…

- Cornel Dinicu, proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, complet distrusa in incendiul in care 8 oameni, intre care și unul dintre fiii acestuia, au murit, a declarat ca focul a fost pus intenționat de cineva care a vrut sa ii distruga afacerea, potrivit Observator News. Imbracat in negru, cu portretul…