Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Tarziu, numarul doi in AUR dupa George Simion, a anuntat, intr-un discurs sustinut la Iasi, ca Romania ar trebui sa anexeze bucati din Ucraina pentru "reintregirea suveranitatii".

- Claudiu Tarziu, președintele Consiliului National de Conducere al partidului extremist AUR , a intrat in atenția publica cu un discurs revizionist, spus cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Senatorul cere unirea Romaniei cu teritorii aflate acum in Ucraina, precum și in Republica Moldova. In…

- In urma cu șase luni, demisia lui Eduard Hellvig de la șefia Serviciului Roman de Informații a starnit senzație. Pe buna dreptate. Intrucat era cu totul și cu totul neașteptata. Iar de atunci pana in prezent s-au tot facut felul de speculații privind viitorul politic al domnului Hellvig. Și nimeni nu…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, crede ca vom asista la o schimbare la varful puterii politice din Romania. Conform lui Dragomir, președintele Romaniei ar putea fi Eduard Hellvig, fostul șef al Serviciului Roman de Informații. „Cele mai mari sanse le are Ciolacu. A gresit mult in ultimele…

- Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 11 decembrie, la Digi24, ca fostul șef al Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, l-a exmatriculat de la doctoratul pe care l-a facut la Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul”, instituție subordonata SRI.„Aveam tema…

- Mare este minunea Domnului, dar și inventivitatea judecatorilor din Romania. Inainte de anul electoral 2024, un complet format din noua judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție a reușit sa reintroduca ”falangele” Serviciului Roman de Informații in actul justiției. Asta dupa ce societatea…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat vineri, la Romania, deranjat de faptul ca „unii colegi” din coaliție transmit presei informații din ședințe.„Cel mai rau m-a suparat și o sa ma supar in continuare, dar sper sa gasim pana la urma maturitatea politica sa depașim și acest lucru, e cand facem ședințe…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, intr-un interviu pentru Bloomberg, ca Romania va continua sa ofere un „sprijin multidimensional” Kievului, deoarece eventualele costuri politice ale acestui ajutor sunt mult mai mici decat ce ar putea reprezenta…