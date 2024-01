Hellvig, despre Târziu: Face declarații idioate și se joacă cinic cu o temă fierbinte Fostul director SRI Eduard Hellvig il acuza pe liderul AUR Claudiu Tarziu ca se coordoneaza cu politicieni maghiari pentru a servi interesele lui Putin. Intr-o declarație facuta pe Twitter, fostul director al Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, a calificat declarațiile senatorului AUR Claudiu Tarziu despre necesitatea de a avea bune relații de cooperare cu Rusia și despre cum ar trebui ca Romania sa recupereze teritorii de la Ucraina aflata in corzi drept „idioate utile”. Hellvig a susținut ca discursul lui Tarziu ii convine cel mai mult lui Vladimir Putin, care poate sa foloseasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director SRI Eduard Hellvig acuza un lider AUR ca folosește temele politicienilor de extrema dreapta din Ungaria și care „ii convin cel mai mult lui Vladimir Putin”. Senatorul AUR Claudiu Tarziu a afirmat, de Ziua Unirii la Iași, ca Romania Transcarpatia trebuie „reintregita” cu Basarabia, Bucovina…

- Fostul director al SRI Eduard Hellvig reactioneaza dupa ce senatorul AUR Claudiu Tarziu a vorbit despre reintregirea teritoriului national cu Basarabia, Bucovina de Nord, sudul Basarabiei, tinutul Herta, Transcarpatia, Hellvig afirmand ca acesta ”bate fals intr-o toba de balci, iar cei fara ureche muzicala…

- Eduard Hellvig, fostul director al SRI, posibil pretendent la un post de europarlamentar din partea PNL< a lansat un atac la adresa senatorului Claudiu Tarziu, președintele Consiliului National de Conducere al AUR, invocand o declarație a acestuia din urma. „Zilele trecute, un domn a cuvantat despre…

- Eduard Hellvig, fostul director al Serviciului Roman de Informații, il acuza pe senatorul AUR Claudiu Tarziu pentru discursul revizionist rostit de Ziua Unirii la Iași, cand a spus ca Romania trebuie „reintregita” cu Basarabia, Bucovina de Nord, ținutul Herța, Transcarpatia. Hellvig afirma ca Tarziu…

- Claudiu Tarziu, președintele Consiliului National de Conducere al partidului extremist AUR , a intrat in atenția publica cu un discurs revizionist, spus cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Senatorul cere unirea Romaniei cu teritorii aflate acum in Ucraina, precum și in Republica Moldova. In…

- Hotnews.ro dezvaluie modul in care persoane din Ucraina, Rusia, Moldova sau chiar Belarus profita de o lege romaneasca pentru a obține cetațenia țarii noastre, cu care, practic, pot ajunge apoi oriunde in Uniunea Europeana. Cei care apeleaza la aceasta metoda trebuie doar sa-și „inventeze” niște stramoși…

- Adevarul despre „noile” manuale de istorie din Ucraina care fac acuzații la adresa Romaniei. Explicațiile profesorului Marin Gherman. Anatol Popescu, presedinte, membru fondator al Asociatiei National-Culturale "BASARABIA" a Romanilor din regiunea Odesa (Ucraina), a postat pe pagina sa de Facebook mai…

- Mircea Geoana a declarat presei, dupa o dezbatere initiata de Camera de Comert din Iasi pe teme de securitate regionala, ca in ceea ce priveste reconstructia Ucrainei trebuie sa fim foarte activi si sa ne organizam pentru a participa cu firme la acest proces. ”In ceea ce priveste reconstructia Ucrainei,…