Clasament: Care sunt cele mai bine plătite vedete pe Instagram „Vedetele” de pe Instagram caștiga sume fabulos de mari. Anul acesta s-a schimbat clasamentul celor mai bine platite vedete pe Instagram. Fotbalistul Cristiano Ronaldo este pe primul loc. Cristiano Ronaldo s-a intors pe prima poziție atunci cand vorbim de milioane de dolari incasați din postarile online. 1,6 milioane de dolari primeste fotbalistul pentru fiecare postare pe Instagram. Fotbalistul are mai multi fani decat are Rusia cetateni si a adunat milioane de aprecieri la fiecare postare. Ronaldo incaseaza din Instagram mai mult decat principalul lui rival, Messi, care este pe locul al saptelea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

