Presedintele al Senatului Nicolae Ciuca merge vineri seara la Catedrala Mitropolitana Iasi, unde se desfasoara pelerinajul religios de Sfanta Parascheva si va fi primit de IPS Teofan, dar potrivit unor surse liberale, nu se va inchina la sfintele moaste, pentru ”a nu sari peste rand”, informeaza News.ro. Surse din cadrul PNL Iasi au precizat ca […] The post Ciuca merge in pelerinaj la Sfanta Parascheva, dar nu se inchina la moaște pentru a nu sari peste rand appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .