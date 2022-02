Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu a precizat ca premierul Nicolae Ciuca l-a rugat sa nu mai vorbeasca in contradictoriu in spatiul public despre membri ai Guvernului. Vilceanu a mai spus ca nu a apostrofat niciun coleg din Executiv, cum ar fi Alexandru Rafila sau Marius Budai.

- Poliția Locala Brașov a reușit sa amendeze un barbat care aruncase pe spațiul public deșeuri provenite de la construcții, dupa bonul de la mancarea comandata de acesta acasa, unde a avut lucrarile. Barbatul aruncase pe spațiul public de pe o strada din Brașov moloz, bucați de rigips, ambalaje de la…

- In plin scandal provocat de greva angajatilor STB, in spatiul public au aparut imagini in care unii soferi sunt surprinsi in timp ce fura motorina din rezervoarele autobuzelor. Directorul Societatii de Transport Bucuresti spune ca furturile de combustibil sunt la ordinea zilei. In filmuletul aparut…

- Președintele Klaus Iohannis considera corecta decizia premierului Nicolae Ciuca de a solicita Comisiei de Etica a UNAp – Instituția Organizatoare de Studii de Doctorat sa-i analizeze lucrarea sa, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi plagiat o parte din teza. „Președintele Klaus Iohannis iși menține poziția…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca va prelua monitorizarea operationalizarii PNRR la nivelul prim-ministrului, pentru ca este nevoie “sa dezvoltam acele mecanisme care reprezinta platforma interministeriala, care la randul sau trebuie sa fie integrata si corelata cu mecanismele UE”. Ministrul…

- Ministrii propusi in Cabinetul Ciuca sunt audiati in comisiile parlamentare de specialitate, miercuri, de la ora 10.00, fiecare dintre ei avand alocate 45 de minute in comisii. Audierile urmeaza sa se incheie dupa ora 17.00. Primii care sunt programati la audieri sunt ministrii propusi la Cultura, Agricultura…