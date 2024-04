Liderul PNL Nicolae Ciuca considera ca primarii care au trecut de la PNL la PSD nu au ce sa primeasca din partea social-democratilor si a declarat ca cei care dezerteaza dintr-o formatiune politica si merg in alta parte „“pentru niste firfirei nu sunt oameni politici, nu merita atentia noastra”. Ciuca le-a transmis liberalilor ca primarii […] The post Ce crede șeful PNL despre primarii care au fugit la PSD: Se bucura la niște firfirei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .