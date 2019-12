Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Florin Citu propune o serie de masuri pentru modernizarea ANAF si a Spatiului Privat Virtual, promitand, intr-o postare pe Facebook, ca va transforma cozile de la ghiseu in click-uri pe dispozitive mobile.

- Informatizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este solutia pentru a aduce peste noapte venituri la buget, in contextul in care singura solutie pentru a nu reduce cheltuielile in 2020 e o colectare mai buna de catre ANAF, a declarat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Acesta…

- Informații de ultima ora! Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat, joi, schimbari la structura Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF).Citește și: Ludovic Orban arunca bomba: 'Suntem tara care avem cea mai mare evaziune pe TVA' „In urmatoarele zile, voi prezenta o structura…

- Schimbare la conducerea Finanțelor Publice Teleorman in Eveniment / on 14/12/2019 at 12:09 / Incepand de vineri, 13 decembrie, Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman are un nou șef, dupa ce Claudiu Toma a fost desemnat sa preia conducerea instituției, prin ordin al președintelui Agentiei…

- 1.696 de teleormaneni incaseaza indemnizație de creștere a copilului; alți 1.029 au ales sa se intoarca mai devreme la serviciu in Social / on 09/12/2019 at 12:39 / La nivelul judetului Teleorman, 1.029 de persoane beneficiaza de stimulent de insertie pentru cresterea copilului, iar 29 au fost suspendati…

- Eliberari și numiri de prefecți și subprefecți, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern in Politic / on 13/11/2019 at 16:11 / Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi se afla și Proiectul de hotarare privind eliberari/numiri de prefecți și subprefecți. Ceea ce Rareș Bogdan anunța inca de la…

- Ce moștenire ii lasa Teodorovici lui Cițu: “Trebuie sa venim cu un buget cat mai rapid. Depinde de ceea ce gasim in minister” Noul ministru al Finantelor, Florin Citu, a anuntat, marti dimineata, ca va incerca sa prezinte un proiect de buget pana la jumatatea lunii decembrie. Noul ministru…