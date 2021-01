Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu: „Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne amintește ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca națiune, sta in unitatea noastra. Revenirea la libertate și democrație am obtinut-o uniți impotriva dictaturii, in decembrie 1989. Uniți am obținut garanția parcursului…

- Premierul Florin Cițu anunța ca Guvernul pe care il conduce analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situația sporurilor acordate in sistemul public pentru a vedea care dintre ele se justifica. Florin Cițu a mai spus ca intenționeaza sa modifice Legea salarizarii pentru a…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de Guvern de miercuri, ca autoritațile sunt pregatite pentru a doua etapa de vaccinare, iar ținta lor este sa aiba 1.000 de centre de vaccinare, care sigur va fi atinsa. Cițu este sigur ca se va ajunge la 100.000 de persoane vaccinate pe zi și considera…

- Cutremurul de 6,6 din Croația s-a soldat cu victime. Zeci persoane au fost ranite iar un copil de 12 ani a decedat in urma seismului. Seismul a avut loc in apropiere de Zagreb, capitala Croației, cel mai puternic afectat fiind orașul Petrinja unde o mulțime de cladiri s-au prabușit. Primarul confirma…