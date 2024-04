Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2-7 aprilie, la Targu Mureș s-a desfașurat etapa nationala a Olimpiadei Nationale de Matematica pentru clasele IX-XII, editia 74. Din Maramureș au participat 14 elevi, insoțiți de prof. Darolți Erika, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare. Conf. univ. dr. Horvat-Marc Andrei,…

- Statele Unite au avertizat miercuri ca vor trage la raspundere China daca Rusia va obține caștiguri in Ucraina, dupa ce Beijingul și-a reinnoit angajamentele de a coopera cu Moscova in timpul unei vizite a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, in China. De asemenea, mai avertizeaza SUA, Rusia…

- Reprezentarea femeilor in domeniile STEM (Știința, Tehnologie, Inginerie și Matematica) a inregistrat o creștere semnificativa in 2021, conform datelor recente din Uniunea Europeana. Cu o atenție sporita acordata diversitații de gen in educație, femeile au ocupat aproape o treime din totalul absolvenților…

- 45 de sportivi din 14 țari participa sambata la o competiție digitala inovatoare. Este vorba despre prima etapa a Seriei online la gimnastica artistica masculina, anunța Federația Romana de Gimnastica.Sportivii vor concura din sala de antrenament, fiecare gimnast avand posibilitatea sa aleaga…

- De la 1 iulie 2023, Romania a fost a doua piața de desfacere pentru graul ucrainean, dupa Spania. Astfel traderii au adus in Romania un milion de tone de grau, din cele pana la 10,3 milioane de tone exportate de Ucraina. Datele oficiale arata ca Ucraina a exportat in intervalul 1 iulie 2023 – 16 februarie…

- Naționala masculina de polo pe apa a Romaniei va infrunta, joi, 15 februarie, echipa Statelor Unite ale Americii, intr-un meci pentru locurile 9-10 la Campionatul Mondial de la Doha, din Qatar. Marți, in primele jocuri de clasament, selecționata tricolora a invins China cu 9-7, iar SUA a trecut de Australia…

- Serviciul de securitate al Georgiei a anunțat luni ca a interceptat o incarcatura clandestina de explozibili care avea ca destinatie un oraș din Rusia, pachet care plecase din portul ucrainean Odesa si ar fi traversat inclusiv teritoriul Romaniei, ascunsa sub paravanul unui transport de baterii, relateaza…

- Serviciul de securitate al Georgiei a anunțat, luni, ca a interceptat o incarcatura clandestina de explozibili cu destinatia Voronej, oras rusesc, care plecase din portul ucrainean Odesa si ar fi traversat inclusiv teritoriul Romaniei, ascunsa sub paravanul unui transport de baterii. Agentia de securitate…