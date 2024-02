Toți pierdem din Roșia Montană. Câștigă doar câțiva. Miliardari Nu ar trebui sa ne intereseze sfada dintre Cioloș și Ponta, pentru ca niciunul nu va raspunde politic de vreo eventuala sancțiune in dosarul Roșia Montana. Cate miliarde or fi, daca or fi, toți le vom plati, inclusiv Cioloș și Ponta in calitate de contribuabili. Afacerea Roșia Montana e una de invațat la școlile de haituit financiar o țara cu politicieni fara prestanța ca sa nu zic abulici și cumparabili. Zilele astea e un adevarat spectacol cu Gabriel Resources pe bursa din Toronto. Cele cinci fonduri de investiții care controleaza aceasta minuscula societate, dar cu interes in inima aurului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

