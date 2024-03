Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne va creste numarul politistilor romani in cadrul cooperarii cu politistii italieni pentru a identifica ce membri ai crimei organizate isi desfasoara activitatea infractionala pe teritoriul Romaniei, a afirmat, duminica, ministrul de resort Catalin Predoiu. Intr-o postare…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca a purtat discuții cu omologul sau italian despre condamnații definitiv ”care fug de aplicarea legii romane si gasesc portite legale in legea italiana pentru a face acest lucru”. In ultimii ani, Italia a devenit refugiul unor fugari celebri ai Romaniei,…

- Catalin Predoiu a aratat, duminica, intr-un comunicat de presa, ca a avut, recent, o intalnire cu ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, stabilind sa dezvolte cooperarea politieneasca pentru combaterea crimei organizate, a traficului de droguri si a traficului de fiinte umane, prin schimb…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, s-a intalnit marți cu șeful FBI, Christopher Wray, aflat in vizita in Romania. Catalin Predoiu a sous ca doreste construirea un parteneriat intre Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din București si academia FBI de la Quantico, in contextul deciziei…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, s-a intalnit cu șeful FBI, Christopher Wray. In cadrul discuțiilor, cei doi oficiali au convenit asupra unui parteneriat intre Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și celebra academie Quantico, din SUA, in vederea unei reforme a sistemului din Romania. ”La…

- Ministrul de Interne , Catalin Predoiu, a luat parte la Anvers, in Belgia, la lansarea unei platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa. Cu ocazia lansarii acestei platforme, oficialul a atras atentia precizand ca la nivel european intra cantitati mari de droguri. „Am participat astazi…

- Catalin Predoiu, ministrul afacerilor interne, a declarat, joi, la Digi 24, ca recentele cazuri care au implicat existența unor arme de foc sunt izolate și ca nu exista niciun risc la nivel de sistem, in condițiile in care, in Romania sunt inregistrate aproximativ 71.000 de persoane care dețin arme…

- Inspectori de la Poliția Romana au descins, joi, la sediul Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, dupa ce elevii s-au plans ca au gasit viermi in mancare, relateaza News.ro. „Conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane a dispus trimiterea unei echipe de specialisti,…