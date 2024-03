Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Politistilor Europeni EUROPOL si Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare SNPP, afiliate la Federatia Publisind si Blocul National Sindical, declanseaza proteste pentru achitarea restantelor salariale constand in actualizarea si plata la valoarea corecta a salariului/soldei de…

- Polițiștii din Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) ii cer ministrului de Interne, Catalin Predoiu, modificarea urgenta a OMAI 9/2009, dupa un nou caz de ultraj, de aceasta data in sediul IPJ Gorj, in urma caruia procuro

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) a postat vineri, 8 martie, un clip in care doi barbati injura si jignesc politisti, in sediul Politiei Gorj. Sindicalistii din Politie sustin ca procurorii i-au lasat liberi pe cei doi si solicita schimbarea legislatiei care vizeaza…

- Ministerul Afacerilor Interne are in plan sa creasca numarul polițiștilor romani. Aceștia vor colabora cu cei italieni in scopul de a-i gasi pe membrii gruparilor criminale care acționeaza in Romania, In acest sens, Catalin Predoiu a purtat o discuție cu omologul sau italian in cadrul unei intalniri…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a solicitat sprijinul FBI pentru susținerea procesului de reforma in cadrului Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, in vederea „intaririi capacitații instituționale a acestei instituții de invațamant”. Predoiu s-a intalnit deja cu directorul FBI,…

- Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare – Filiala Penitenciarul Margineni, a adus un strop de fericire cu ocazia Sfintelor Sarbatori, unei familii greu incercate de viața, din comuna Produlești! In Ajunul Craciunului, au primit daruri din partea lucratorilor din cadrul Penitenciarului Margineni,…