- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, s-a intalnit marți cu șeful FBI, Christopher Wray, aflat in vizita in Romania. Catalin Predoiu a sous ca doreste construirea un parteneriat intre Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din București si academia FBI de la Quantico, in contextul deciziei…

- In urma cu cațiva ani și-a pierdut mama, iar la inceputul acestui an și-a luat ramas bun și de la tatal sau. Este povestea tulburatoare a lui Daniel-Andrei Mihu, student in anul doi la Academia de Poliție din București. Ramas singur pe lume, a trebuit sa plateasca datorii de aproape 50.000 de euro,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a facut o serie de declarații zilele trecute la emisiunea „Vocile care conteaza”, difuzata de postul de televiziune Euronews Romania, moderator Vitalie Cojocari. Printre altele s-a vorbit despre fuga din țara a lui Cherecheș, despre demiterile care au avut…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta declansarea cercetarii prealabile fata de sapte angajati ai Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, dintre care trei cu functii de conducere si patru aflati in functii de executie, pentru neglijenta manifestata in indeplinirea indatoririlor de serviciu, respectiv…

- COMUNICAT DE PRESANr. 560 din 30 noiembrie 2023 Ministerul Afacerilor Interne va fi reprezentat la Parada Militara Nationala din Bucuresti de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, pompieri, aviatori si studenti ai Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", care vor defila pedestru si cu tehnica…

- Ministerul de Interne a anunțat duminica seara, 26 noiembrie, ca „actul profesional și managerial” de la Academia de Poliție s-a facut „cu superficialitate sau cu lipsa de pro-activitate”, motiv pentru care prim-adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Romane, Liviu Uzlau, a fost numit in funcție.Academia…