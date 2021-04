Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat miercuri seara, 28 aprilie ca in sedinta de coalitie s-a agreat un Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) de 29 de miliarde de euro, urmand sa mearga la Bruxelles, impreuna cu premierul Florin Citu, pentru negocierile…

- „Am avut o discutie cu ministrii referitor la PNRR. Este momentul sa acceleram lucrurile. Avem cateva detalii de pus la punct. Sunt sigur ca vom avea un PNRR care sa reprezinte interesele Romaniei de dezvoltare in perioada urmatoare. Sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, prin care vom atrage toate sumele…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- In vreme ce liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca „sunt discuții” referitoare la finanțarea europeana de 600 milioane de euro destinata extinderii rețelelor de gaze naturale, ministrul liberal Virgil Popescu nu vede nicio problema. „In anumite puncte unde au existat rezerve la nivelul Comisiei Europene…

- ”Inainte de a cere ceva PSD, domnul Ghinea si toti ”partenerii” din Coalitie ar trebui sa isi ceara scuze in genunchi pe trepte la Kiseleff pentru aroganta si prostia de care au dat dovada. Ati refuzat consensul politic, dialogul public si implicarea actorilor sociali – patronate, sindicate, societatea…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian…

- Premierul Florin Cîțu neaga informația potrivit careia Comisia Europeana a respins Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit premierului, este nevoie de o remodelare a planului pentru a intra în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeana."Eu nu…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…