Romanii vor avea prețuri mai mici la energie, insa pe viitor. O spune ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, care a declarat ca acest lucru este o certitudine, doar daca vom avea investiții in energie. Oficialul a mentionat ca daca vrem sa avem cloud, daca vrem sa avem posibilitatea de a stoca date in Romania, atunci avem nevoie de energie, si de aici nevoia de investitii in domeniul energiei. ”Investitiile in energie sunt cele care ne dau certitudinea ca pe viitor preturile in Romania vor fi mai mici. Cu cat investim mai mult in capacitati noi de productie, in capacitati verzi – si ati vazut…