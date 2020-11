Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au scazut in toate tarile lumii, dar Romania a suplinit prin cresterea investitiilor publice, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. "Suntem intr-o perioada de criza economica globala. Investitiile straine directe au…

- „Intrebarea de 100 de puncte la care «curajosul» Citu va fugi mancand pamantul cum a facut-o in Parlament: de ce investitiile straine directe cu care se tot lauda sunt in primele 9 luni din 2020 de doar 1,9 miliarde de euro fata de 4,47 miliarde euro in perioada similara din 2019 ( guvernare PSD). Dar…

- BNR: Investitiile straine directe au scazut cu 68% in primele opt luni Investitiile straine directe au scazut in primele opt luni din 2020 cu 68% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,396 miliarde de euro, conform datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei. "Investiţiile…

- ”Fluxul net de investitii straine directe in anul 2019 a inregistrat valoarea de 5,173 miliarde euro, din care: 5,021 miliarde euro participatii la capitalurile proprii (nivel rezultat prin insumarea aportului la capitalurile proprii ale intreprinderilor ISD,in valoare de 2,238 miliarde euro, cu profitul…

- Strainii nu au mai adus bani și nu au mai deschis firme in Romania, in timpul pandemiei. Investitiile straine directe au scazut cu 60% in primele sapte luni Investitiile straine directe au scazut in primele sapte luni din 2020 cu 60,23% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,326 miliarde de…

- Investitiile straine directe au scazut in primele sapte luni din 2020 cu 60,23% fata de perioada similara a anului trecut, la 1,326 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,326 miliarde de euro (comparativ…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan considera cu succesul președintelui Klaus Iohannis, prin care Romania va beneficia de alocari financiare nerambursabile de 80 de miliarde de euro, trebuie completat cat mai repede cu o creștere a capacitații administrațiilor publice locale de a elabora proiecte ...

- Romania va beneficia de fonduri europene de peste patru miliarde de euro, care vor fi destinate investitiilor in sanatate, a declarat, sambata, premierul Ludovic Orban. Prezent la Arad, la semnarea unor contracte de finantare din fonduri europene in domeniul sanatatii, seful Executivului a precizat…