Cîțu: Încă o estimare a teroriștilor economici din Parlament a fost demontată Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat sambata ca Romania și-a pastrat ratingul de țara stabilit de agenția Standard & Poor’s ca urmare a acțiunilor guvernului și a criticat alianța parlamentara din jurul PSD pentru anunțurile alarmiste. ”Inca o estimare a teroriștilor economici din Parlament a fost demontata. Spuneau ca vor fi pline stadioanele cu victime, ca se va prabuși economia, ca nimeni nu va mai imprumuta Romania. Spuneau ca vom fi penalizați, retrogradați. Nu s-a intamplat nimic din toate acestea”, a spus Florin Cițu intr-o declarație de presa la guvern. ”Am reușit sa convingem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

