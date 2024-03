Ministru: Cota unică este cea mai bună alegere pentru România Marcel Bolos, ministrul Finantelor, transmite vineri despre cota unica ca este cea mai buna alegere pentru Romania si nu exista niciun motiv pentru care tara noastra sa adopte un sistem de impozitare progresiv. Ministrul da asigurari ca nu au in plan sa schimbe cota unica, pentru ca datorita ei suntem competitivi fiscal in cursa pentru atragerea de investitori. Ministrul Finantelor afirma intr-o postare ca pe tema cota unica vs impozitare progresiva nu s-a schimbat nimic. ”Perspectiva mea este cat se poate de ferma: Cota unica este cea mai buna alegere pentru Romania. De ea am beneficiat cu totii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

