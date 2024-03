Stiri pe aceeasi tema

- Cota unica este cea mai buna alegere pentru Romania si nu exista niciun motiv pentru care tara noastra sa adopte un sistem de impozitare progresiv, afirma ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-o postare pe Facebook. „(…) Perspectiva mea este cat se poate de ferma: cota unica este cea mai buna alegere…

- Cota unica este cea mai buna alegere pentru Romania si nu exista niciun motiv pentru care tara noastra sa adopte un sistem de impozitare progresiv, afirma ministrul Finantelor, Marcel Bolos, intr-o postare pe Facebook. „(…) Perspectiva mea este cat se poate de ferma: cota unica este cea mai buna alegere…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a scris vineri, pe Facebook ca, in opinia lui, cota unica este cea mai buna alegere pentru Romania, pentru ca „impulsioneaza forța de munca și ajuta romanii sa ramana cu mai mulți bani in buzunare”. De asemenea, ministrul a mai adaugat ca „nu exista niciun motiv pentru…

- ”Aici, vedeti, este o lupta doctrinara intre cele doua partide. Am spus, fara sa intru in contradictie nici cu domnul prim-ministru si nici cu doctrinele celor doua partide, ca impozitarea progresiva face sens in momentele in care populatia are un anumit nivel de trai care permite impozitarea progresiva.…

- Marcel Bolos, ministrul Finantelor, a avut luni, o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania pentru a le oferi sprijin in finalizarea proiectelor din bani europeni, pentru decontarea sumelor declarate deja eligibile in cadrul acestor proiecte. Marcel Bolos a anuntat in cadrul intalnirii…

- ”Ma gandesc foarte bine sa tin un echilibru macroeconomic in Romania, mi-am asumat acest lucru ca si prim-ministru. Daca vrem sa distrugem tot ce a construit domnul Lazar ( fermierul pe care l-a vizitat, nr) atunci hotaram cu totii ca nu mai platim niciun impozit, dam numai subventii si am terminat.…

- ”A sosit acum timpul pentru tot romanul de a se apropia de altarul Patriei cu mintea libera de orice gand indoielnic si cu inima curata de orice patima dezbinatoare; caci neincrederile, defaimarile, urile si imperecherile sunt unele fatale care aduc pieirea neamurilor. Prezentul si viitorul Romaniei…

- ”A sosit acum timpul pentru tot romanul de a se apropia de altarul Patriei cu mintea libera de orice gand indoielnic si cu inima curata de orice patima dezbinatoare; caci neincrederile, defaimarile, urile si imperecherile sunt unele fatale care aduc pieirea neamurilor. Prezentul si viitorul Romaniei…