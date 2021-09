Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu este de parere ca sunt mai mari sanse ca USR PLUS sa revina in Guvern, decat ca PNL si UDMR sa formeze un guvern cu sustinere minoritara in Parlament. Premierul a catalogat drept “nefericita” situatia in care USR PLUS ar decide sa nu revina in Guvern. In aceasta eventualitate,…

- Dupa ce Ioana Mihaila (USR PLUS) a demisionat de la șefia Ministerului Sanatații, conducerea MS a fost preluata, interimar, de catre Cseke Attila. Florin Cițu a fost intrebat, joi seara, daca Nelu Tataru este o varianta pentru revenirea in fruntea Ministerului Sanatații. ”Nelu Tataru un foarte bun profesionist,…

- Florin Cițu i-a suparat iar pe partenerii din USR-PLUS, dar aceștia nu ies de la guvernare, in ciuda faptului ca premierul l-a remaniat și pe Stelian Ion, dupa Vlad Voiculescu. Liderii USR-PLUS cer demisia lui Cițu, dar anunța ca raman la guvernare, alaturi de PNL și UDMR. USR-PLUS primește…

- Social – democrații ii cer premierului Florin Citu sa-si delege atributiile de premier, conform legislatiei in vigoare, in perioada campaniei electorale din partid ramasa pana la Congresul PNL din 25 septembrie. „Delegarea atributiilor de premier catre un alt membru al guvernului, de regula catre un…

- Partidul Social Democrat ii solicita premierului Florin Citu sa faca „un pas in spate” si sa-si delege atributiile, conform legislatiei in vigoare, in perioada campaniei electorale pentru sefia PNL, scrie Agerpres . „Delegarea atributiilor de premier catre un alt membru al Guvernului, de regula catre…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca, in ceea ce priveste vaccinarea personalului medical, exista propunerea ca cei care nu doresc sa se vaccineze sa fie testati anti-COVID si sa suporte costul testelor. El a raspuns astfel intrebat daca Executivul ia in calcul masura obligativitatii imunizarii…